PSG, Fabian: "Sono felice della fiducia di Luis Enrique, finalmente mi sento bene"

Notizie calcio. Fabian Ruiz, ex centrocampista del Napoli ora al PSG, è tornato tra i convocati della Spagna. Proprio dal ritiro delle "Furie Rosse", il calciatore ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Mundo Deportivo.

Eccone un estratto:

"Sinceramente mi sento molto bene, con voglia, con fiducia e felice per la fiducia che mi sta dando il mister al PSG. Qualche mese fa ho avuto un infortunio alla spalla, ma sono tornato molto bene recuperato e ora tutta la squadra è in un'ottima dinamica, vuole fare cose molto importanti in questa stagione. Siamo vivi in tutte e tre le competizioni, che è quello che volevamo. Ce la metteremo tutta in quest'ultimo tratto di campionato.