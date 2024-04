Ritiro Napoli a Caserta, tentativo di Anguissa e Juan Jesus di abolirlo con Calzona: brasiliano quasi allo scontro con Di Lorenzo! Ricostruzione CN24

Che lo spogliatoio del Napoli calcio fosse una polveriera pronta ad esplodere l'avevano capito tutti, ma ciò che man mano trapela dal ventre dello stadio Maradona nel post partita di Napoli-Roma ha del clamoroso.

Dopo la sconfitta di Empoli il patron Aurelio De Laurentiis aveva imposto il ritiro 'punitivo' fino alla sfida contro i giallorossi. Soltanto la mediazione di mister Calzona e di capitan Di Lorenzo aveva fatto desistere la proprietà, delusa dall'atteggiamento indolente del gruppo in Toscana.

Anche il sold out in città delle strutture ricettive per il ponte del 25 aprile era diventato un ostacolo, da qui la decisione concordata proprio col coach e lo stesso terzino della Nazionale di ritrovarsi tutti insieme solo nelle 48 ore antecedenti al fischio d'inizio per serrare le fila e provare a salvare il salvabile in una stagione davvero sciagurata.

Ritiro Napoli a Casera, scontro Di Lorenzo Juan Jesus

Ebbene ciò che è successo in settimana evidenzia la spaccatura interna allo spogliatoio. Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24.it Frank Zambo Anguissa e Juan Jesus, due senatori e figure autorevoli e rispettate dai compagni, senza confrontarsi minimamente col capitano e scavalcandolo, sarebbero andati direttamente a colloquio con Calzona nel tentativo di farlo intercedere con la SSC Napoli per far annullare anche il mini ritiro a Caserta.

Un tentativo andato miseramente a vuoto e che alla velocità della luce è arrivato proprio all'attenzione dell'esterno di Ghivizzano.

Secondo verifiche fatte dalla nostra redazione con fonti vicine all'esterno della Nazionale di Spalletti gli animi si sarebbero inevitabilmente surriscaldati: Juan Jesus e Di Lorenzo sarebbero quasi arrivati allo scontro fisico per questa 'mancanza' di rispetto.

Di Lorenzo, dal canto suo, ci aveva messo la faccia sotto al settore ospiti al Castellani e la decisione di allontanarsi da qualsiasi tipo di distrazione alla vigilia di una sfida così importante sembrava il minimo per riacquisire credibilità agli occhi dei tifosi.

La ricostruzione di CalcioNapoli24.it è stata confermata anche dal collega Umberto Chiariello nel corso di Campania Sport, aggiungendo anche il dettaglio di Osimhen:

"Anguissa e Osimhen sono andati da Calzona a chiedere di togliere il ritiro di mezzo. Bypassando il capitano. Di Lorenzo si è arrabbiato perchè si è sentito scavalcato. Osimhen si è scusato con il capitano perchè ha detto che non sapeva. Juan Jesus e Anguissa sono stati autori di questa iniziativa. Il brasiliano quasi alle mani col capitano".

Un episodio che fotografa inesorabilmente la situazione in casa Napoli e che deve far riflettere. Per rinascere nella prossima stagione servirà eliminare tutte le scorie negative post Scudetto oltre che mandare via giocatori inadeguati alla piazza. Il gruppo viene prima di tutto e non si tradisce mai, nella gioia e nel dolore.