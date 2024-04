4 punti di penalizzazione, interviene il CONI: playoff rinviati, la classifica

Ultimissime notizie che riguardano la scelta possibile svolta che può arrivare in Italia dopo il caos mediatico che è venuto fuori in merito alla penalizzazione del Taranto in classifica.

Penalizzazione Taranto: ricorso e playoff rinviati

Ultime calcio - Ora c'è anche la decisione del CONI in merito al ricorso presentato dal Taranto avverso i quattro punti di penalizzazione inflitti dalla Giustizia Sportiva di Lega Pro. L'udienza presso il Collegio di Garanzia del CONI si terrà, stando a quanto riportato da Antenna Sud alle 14.30 di sabato 4 maggio, da remoto. Pertanto, i playoff di Serie C, che sarebbero dovuti cominciare proprio il 4 maggio, slitteranno di qualche giorno. In tal senso si attende solo la comunicazione ufficiale da parte della Lega Pro.