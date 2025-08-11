CorSport - Momento da ricordare per De Bruyne e Lukaku, intesa memorizzata dai codici genetici

Napoli - L'intesa tra De Bruyne e Lukaku che insieme ne hanno giocate 79 ufficiali è a dir poco memorizzata dai codici genetici: tutte con la nazionale, dicevamo, più una manciata di apparizioni con il Chelsea nell'estate 2013 senza però mai ritrovarsi in campo contemporaneamente. Per intenderci: il 18 agosto 2013, contro l'Hull City in Premier, De Bruyne esce al 67' e Lukaku entra al 75'. Il 2 settembre, poi, Romelu andò all'Everton e lì fu Napoli nel destino: a 32 anni il centravanti e a 34 l'artista. Il primo squillo estivo potrebbe passare alla storia come il prologo di un grande romanzo di cuoio e amicizia da allegare alla grande saga dei Diavoli Rossi nazionali: nelle 79 partite di cui sopra, Rom ha segnato 16 gol su assist di KDB e ha ispirato tre volte i colpi vincenti del collega. Più una: se vogliamo, la rete del 2-0 di Kevin contro il Girona è stata la ventesima costruita in tandem. La prima con il Napoli: un momento da ricordare e da ripetere quanto prima. Anche perché quell'esultanza iconica è già diventata virale: social inondati. Lo scrive il Corriere dello Sport.

