Gazzetta - Due super offerte del Napoli per Miretti e Musah: hanno fretta di conoscere il loro futuro

Calciomercato Napoli - Il Napoli rilancia con due super offerte per Miretti e Musah e vuole andare a rinforzare il reparto di centrocampo con i loro arrivi, le ultime da La Gazzetta dello Sport:

Si vedrà, di sicuro i prossimi giorni sembrano quelli decisivi per la svolta in mezzo al campo. Nel giro di pochi giorni, il Napoli ha recapitato due offerte: alla Juve per Miretti e al Milan per Musah. I giocatori spingono, i club giocano al rialzo. La Juve ha detto no a 14 milioni più 2 di bonus, il Milan a 22 più tre. Miretti e Musah non possono essere davvero alternativi per caratteristiche. Musah sarebbe il vice Anguissa, fondamentale in vista delle assenza per la Coppa d'Africa. Miretti è una mezzala di gamba e qualità e all'occorrenza può fare anche il sotto punta.

Ma il tempo sta per scadere, Miretti e Musah hanno fretta di conoscere il loro futuro e il gioco d'attesa del Napoli non facilita la situazione. La svolta dovrà esserci nelle prossime ore. Anche perché su Musah c'è il Nottingham Forest, pronto ad affondare.