C'è un modo in cui potrebbero giocare assieme sia McTominay sia Miguel Gutierrez

Ultime notizie SSC Napoli - McTominay ha giocato sulla fascia già nel finale dello scorso campionato: la presenza di una freccia come Miguel Gutierrez va letta in questa direzione, scrive Repubblica.

Parte largo e poi si accentra lasciando spazio all’inserimento del terzino: “il meccanismo potrebbe essere proprio questo. McTominay ovviamente è soprattutto una mezzala sinistra, la posizione in cui lo ha schierato Conte nella sfida di ieri mattina in un Patini infuocato nel 4-3-3 di partenza contro il Sorrento”.