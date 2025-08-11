Tuttosport - Insidia per Lookman, i Percassi vogliono venderlo all'estero

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti da Tuttosport sul futuro di Ademola Lookman che rischia di diventare un caso con l'Atalanta che spinge per venderlo all'estero e l'Inter che si sente forte dell'accordo raggiunto con il giocatore che vuole solo il club milanese. Adesso però la situazione si complica perché più passa il tempo e più Lookman rischia di saltare le prime due giornate di campionato che è ormai alle porte.