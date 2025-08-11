CorSport - Lukaku-De Bruyne di nuovo insieme in un club: hanno 5 obiettivi per quest'anno

Napoli - L'analisi del Corriere dello Sport che parla di quella che è la situazione tra De Bruyne e Lukaku che sono pronti a puntare in alto per questa nuova stagione dopo essersi ritrovati finalmente insieme in un club:

Lukaku chiama, De Bruyne risponde: assist di Big Rom e gol di KDB. Un ritratto fiammingo, un grande classico della scuola belga che i tifosi della nazionale conoscono a memoria e che il popolo azzurro ha osservato dal vivo per la prima volta sabato, nel corso dell'amichevole vinta contro il Girona nel segno di Rom e Kev. Due campioni, due amici d'infanzia, due leggende del Belgio che si sono soltanto sfiorati con il Chelsea più o meno dodici anni fa e che oggi, a sorpresa se non incredibilmente, sono finalmente riusciti a giocare nello stesso club in Serie A. Nel finale di due splendide carriere. Stagione di grazia calcistica e mercato 2025-2026: prima il Napoli, la difesa dello scudetto e il ritorno in Champions, la Coppa Italia e la Supercoppa in Arabia; e a giugno il Mondiale tra Canada e Stati Uniti. Uniti come loro.