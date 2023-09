Lozano: "Scudetto al Napoli? Ho lasciato un'impronta per tutti i messicani, ne sono orgoglioso! Con Gattuso ho vissuto momenti difficili, peccato per gli infortuni con Spalletti"

Ultime notizie Napoli - Hirving Lozano, ex attaccante messicano del Napoli attualmente al PSV Eindhoven, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ESPN Deportes.

Nell'intervista Lozano racconta la sua esperienza al Napoli, culminata nello scudetto vinto lo scorso anno:

"Noi messicani cerchiamo di lottare e lavorare per ottenere una posizione, mi hanno dato l'opportunità di giocare ma ho lavorato il doppio: alla fine è stata una cosa molto bella vincere lo scudetto, nessun messicano è riuscito a vincere la Coppa Italia, sono stato il primo messicano a segnare un gol in Serie A, sono il messicano con più gol in Serie A e questo mi rimane impresso: ne sono orgoglioso, ho lasciato una storia e un'eredità in Serie A. Si possono vedere i risultati dello sforzo e di tutto quello che ho passato a Napoli e tutto è finito molto bene"

Lozano ha ricordato anche il percorso con Gattuso:

"È stato un percorso molto complicato con tante cose belle e non così belle: sono arrivato al Napoli con Ancelotti e l'ho avuto solo due mesi, è arrivato Gattuso ed è stato complicato: sono arrivato come l'acquisto più costosa, e c'erano tante cose che per me non sono state così piacevoli con il suo arrivo. Con lui ho passato molto tempo senza giocare e un momento difficile nel resto dell'anno. Poi al secondo anno feci molto bene e un campionato con tanti gol e assist, mi fece molto piacere quell'anno: poi arrivò Spalletti e anche la circostanza degli infortuni in Nazionale che non mi hanno aiutato molto"