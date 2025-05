Scambio Milinkovic-Savic e Caprile? La strategia del Torino in asse con il Napoli

Calciomercato SSC Napoli - Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati si è mosso su più portieri. Ne parla Tuttosport.

“Sulla carta è Caprile la prima scelta del Torino, in caso di partenza di Milinkovic Savic: è di proprietà del Napoli, ma il Cagliari vanta un riscatto da 8 milioni. La società sarda acquisterà Caprile solo in caso di permanenza in A, potrebbe valutare una cessione di lì a poche settimane a una dozzina di milioni. Per i piani granata l’ideale sarebbe una compravendita Milinkovic-Caprile col Napoli, senza passare dal Cagliari”