Da Torino: "Osimhen è il sogno della Juventus, la verità sui movimenti di Giuntoli"

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de La Stampa parla così della possibilità Osimhen-Juventus:

"Con un sogno (impossibile?), anzi due: Victor Osimhen e Sandro Tonali. Quello del centravanti nigeriano è già un caso mondiale. C'è il Galatasaray che vorrebbe provare a trattenerlo. C'è il Napoli che non può più rimandare la cessione con quel super contratto di nuovo in scadenza e la clausola rescissoria da 75 milioni valida per l'estero che equivale comunque a un prezzo fissato. La Juve sa che sarà dura, più che per qualsiasi altro club, ma sta giocando la sua partita, le smentite di Giuntoli in Turchia fanno parte del gioco".