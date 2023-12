L'avvocato Afeltra a CN24: "Un posto per il Napoli nella Superlega? La questione va analizzata su due punti. Le conseguenze della sentenza della Corte di Giustizia Europea"

L'avvocato Roberto Afeltra è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La Corte di Giustizia Europeaoggi andando in contrario avviso alla richiesta del mese scorso da parte del procuratore Federale, ha affermato che la posizione UEFA e FIFA, in ordine alle competizioni internazionali, è dominante. Inoltre ha ggiunto che l'attività professionistica per come oggi è organizzata deve considerarsi ecomnomica prevalente su quella sportiva ed applicabile a tutte le attività liberali e liberiste previste dalle norme UE e mnodiali.

Alla luce di questo, non c'è dubbio che è possibile organizzare in Europa, da parte di soggetti diversi dall'Uefa, competizioni calcistiche cui possono partecipare chi ritiene opportuno farlo. La negatività di questa sentenza nasce dal fatto che fa prevalere l'aspetto economico su quello sportivo e meratorio, questo è bilanciato dal fatto che le competizioni europee non organizzate dall'UEFA non possono rilasciare titoli.

La Corte di Giustizia Europea ha emesso una decisione sulla scorta di un trasferimento di competenza da parte di una Corte spagnola. Con questa decisione, la Corte di Madrid accoglierà il ricorso sulla Superlega per cui la UEFA ha sbagliato. La prima conseguenza è che dunque tutte le sanzioni irrogate dall'UEFA sono dunque illegittime, la seconda è che sulla base di questa decisione la Corte spagnola condannerà l'UEFA. L'ho detto da mesi che Andrea Agnelli aveva ragione su questo argomento. Non credo però ad un suo ritorno in questo progetto Superlega. La cosa importante è il fatto che è stato ribadito il principio vigente tra l'altro nella pallacanestro dove c'è per esempio l'Eurolega. Il Napoli avrebbe un posto in Superlega? La Superlega è un posto che tu acquisisci, direi certamente di sì perché il Napoli in Italia è quella che ha tutte le caratteristiche economice e sportive che altri non hanno. Sotto un aspetto ipotetico potrebbe partecipare, bisognerebbe vedere se ha interesse a versare quelle quote di ingresso nella Superlega che sono elevate"