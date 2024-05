Improta: "De Laurentiis se ne frega, non ha sempre molto rispetto di Napoli e dei napoletani! Bravo imprenditore ma..."

Calciomercato Napoli - Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Sono amareggiato nell'ascoltare certe cose da parte di De Laurentiis che poi non vengono realizzate, tipo quelle sullo stadio e sul centro sportivo. Mi auguro che lui mi smentisca nel tempo su ciò che ho sempre detto, vale a dire che è un bravissimo imprenditore, ma non ha sempre molto rispetto nei confronti di noi napoletani e della nostra città. Se ne frega di noi. E' una persona intelligente, ma deve cercare di cambiare atteggiamento nel comunicare. Dev'essere chiaro, organizzato e corretto. Poi può vincere o non vincere, noi saremo sempre al fianco del nostro Napoli"