Colomba "So già come potrebbe finire Parma-Napoli, le ultime giornate..."

Ultimissime Calcio Napoli - Franco Colomba, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Sia il Parma che il Napoli vivranno delle pressioni simili, se il Parma non si salva è una grossa sconfitta così come lo sarebbe per il Napoli se non vincesse il campionato.

Parma-Napoli, la previsione di Franco Colomba

Credo che se il Napoli farà la sua partita, una di quelle a cui ci ha abituato, la gara potrebbe non avere storie. Però le ultime di campionato nascondono insidie e la differenza di valori non sempre si vede. Il Napoli è favorito anche perchè anche il Parma ha il dovere di portare a casa dei punti.

I giocatori più forti del Napoli non devono toppare la partita perchè chi gli sta intorno necessità di questa leadership. Il calcio è imprevedibile, ma quando i valori sono superiori spesso vengono fuori. Non credo che verranno a mancare questi valori, ma conteranno anche la testa e le gambe".