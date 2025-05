Sky, Modugno: "Cresce la fiducia del Napoli per De Bruyne! Ecco perché potrebbe accettare"

Calciomercato SSC Napoli -¬†Francesco¬†Modugno¬†- giornalista di Sky Sport intervenuto a ‚ÄėGiochiamo D‚ÄôAnticipo‚Äô su 11 Televomero - ha parlato della corsa Scudetto e della partita che il Napoli disputer√† domenica sera contro il Parma. Ecco quanto diffuso tramite comunicato stampa:

"Mercato Napoli? Se prendi De Bruyne, non arriva Sudakov. Il belga √® un obiettivo serio e concreto, per il quale percepisco una certa fiducia del Napoli. Il ragazzo credo sia anche molto sensibile a un certo tipo di progetto. Dovesse accettare la proposta, √® chiaro si tratterebbe di una trattativa complessa ed economicamente onerosa per la dimensione del Napoli, ma secondo me siamo su cifre che si possono quadrare. Il calciatore - se accettasse - lo farebbe per il progetto sportivo, pur essendo consapevole dei 'limiti' del club che comunque non √® tra i top 3-4 del mondo e che sta lavorando per un centro sportivo e il miglioramento dello stadio. Giocherebbe comunque la Champions e avrebbe come obiettivo la vittoria della Serie A in una squadra tecnicamente di valore, magari con Conte in panchina o con un altro di alto livello. Jonathan David? Sul di lui c'√® grande concorrenza, pi√Ļ che le commissioni il problema sono il numero di concorrenti e l'eventuale clausola rescissoria".