Procuratore di Udine: "Solet formalmente indagato: è un caso delicato e complesso"

Oumar Solet, calciatore dell'Udinese, è formalmente indagato dalla procura di Udine per violenza sessuale. Ad accusarlo è stata una trentaduenne friulana che, domenica notte, si è recata da sola al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Ai medici e poi ai carabinieri ha raccontato di aver subito atti sessuali contro la sua volontà nell’appartamento in cui vive il giocatore francese.

Il procuratore, Massimo Lia, spiega al Corriere della Sera: "È una vicenda abbastanza complicata, che ancora non è chiara. C’erano più persone in questa serata, stiamo vagliando tutte le rispettive posizioni. Si stanno facendo accertamenti, ma l’unico formalmente indagato, al momento, è il calciatore». E poi ribadisce: «Ce la metteremo tutta per cristallizzare l’accaduto, ma è un caso delicato e complesso".