Pedullà: "Osimhen può firmare il rinnovo col Napoli, ecco quanto guadagnerebbe"

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito, ha riferito quello che può accadere per il futuro di Victor Osimhen che può firmare un rinnovo con il Napoli:

"Victor Osimhen sta per chiudere una proficua esperienza con il Galatasaray, ma il suo futuro sarà altrove. Ricordiamo gli aspetti contrattuali: il nigeriano ha un impegno con il Napoli in scadenza nel 2026, quindi manca poco più di un anno, e una clausola da 75 milioni valevole non per l’Italia. Ci sarebbe un’opzione rinnovo a favore del Napoli che farebbe aumentare l’ingaggio di Osimhen a 15 milioni netti a stagione, ritorniamo improbabile che possa accadere. E quindi restiamo su scadenza 2026 con la necessità di trovare una soluzione".