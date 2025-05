Solet indagato per presunta violenza: spunta la prima ricostruzione. Ascoltati i primi testimoni: "Rapporto consenziente"

Ultime notizie - Il Corriere della Sera scrive sulla vicenda che in queste ore vede protagonista il difensore Solet dell'Udinese che risulta essere formalmente indagato dalla Procura di Udine per una presunta violenza ai danni di una donna:

"Da una prima ricostruzione, la trentaduenne si sarebbe trovata in un locale di Palmanova per una festa, dove poi sarebbe arrivato, con alcuni amici, il calciatore, reduce dalla partita che aveva giocato (e perso) contro il Monza. La ragazza, quindi, si sarebbe unita a questo gruppo. Avrebbe bevuto diversi cocktail nel corso della serata e poi avrebbe accettato di proseguire la serata in casa di Solet, con altri amici del calciatore. Qui la festa sarebbe continuata. A un certo punto, lei, il francese e altre due persone si sarebbero appartati in una camera.

È lì che sostiene di essere stata abusata mentre era ubriaca e, precisa, non consenziente. Una volta uscita da quella casa, la scelta di andare al pronto soccorso e di denunciare tutto. I carabinieri di Udine, dopo averla ascoltata, hanno iniziato a indagare. Avrebbero già acquisito la documentazione clinica e i video del locale. In più, avrebbero sequestrato dei telefonini per poter ricercare prove come messaggi, foto o video che possano fare luce su cosa sia accaduto davvero quella notte nella casa di Solet. Intanto, sarebbero già stati ascoltati anche una donna, presente sino a tarda notte, e due amici del calciatore, attualmente non indagati. Questi ultimi avrebbero raccontato un’altra versione rispetto a quella della trentaduenne: il rapporto consumato sarebbe stato consenziente"