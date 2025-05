UFFICIALE - Lega Serie A, nuova decisione per far rispettare la contemporaneità di Napoli e Inter

La Lega Serie A rende noto che in occasione della 37esima giornata di Serie A, per le partite in contemporanea tra cui Parma-Napoli e Inter-Lazio, è stato ridotto a soli 5 minuti il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo, previsto dall’art. 54, comma 2 delle NOIF.

La decisione è stata motivata con l'esigenza di garantire la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica ed evitare così che eventuali ritardi delle squadre nell'ingresso in campo possano compromettere il principio di contemporaneità .