Conte sta apprezzando un gesto dei tifosi del Napoli, ecco cos'ha fatto ieri a Castel Volturno

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta le ultime notizie da Castel Volturno in vista della trasferta di Parma di domenica sera degli azzurri:

"Cresce la febbre tra i tifosi e la spasmodica attesa della città è un fisiologico peso in più sulle spalle dei giocatori, anche se nell’oasi bunker di Castel Volturno gli azzurri continuano a prepararsi senza troppe pressioni e con le coccole dei pochi fedelissimi presenti anche ieri pomeriggio all’esterno del Training Center, nonostante la fitta pioggia.



Il presidio è rimasto festoso a dispetto della doccia fredda per il pareggio contro il Genoa e Antonio Conte sta apprezzando molto la maturità della gente, tant’è chenon perde occasione per fermarsi davanti alle transenne e a partecipare al rito di autografi e selfie. Ma è l’unico attimo di distrazione che si concede l’allenatore leccese, impegnato h24 nella meticolosa preparazione degli ultimi 180’ del campionato".