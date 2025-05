Juan Jesus lascia Napoli, serve un altro difensore centrale: c'è una pista calda

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito alle mosse di calciomercato Napoli per la sessione estiva 2025:

"Bisogna trovare un altro difensore centrale: Manna parlerà con Jesus, ma difficilmente il brasiliano resterà in azzurro. Le piste aperte più calde portano al Bologna: piacciono Orsolini e Ferguson ed è probabile che Manna incontri Sartori alla fine del campionato. E poi c'è il centrale Beukema. Le questione extracalcistiche di Solet raffreddano l'interesse per il difensore dell'Udinese".