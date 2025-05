Parma-Napoli, Altomare: "Se domenica gioca Neres e non Raspadori significa che..."

Ultimissime Calcio Napoli - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luca Altomare, ex calciatore del Napoli

“Parma-Napoli evoca brutti ricordi perchè in quella partita retrocedemmo matematicamente per cui non è una gara che ricordo con piacere. Speriamo che la gara di domenica prossima mi possa far riprendere dalla delusione di quella domenica di tanti anni fa.

Il Napoli ha disputato una stagione molto positiva, a livello fisico e di prestazione a volte ha pagato, ma siamo arrivati alla fine del campionato, ci sono solo due partite che potrebbero fargli scrivere la storia. Bisogna reclutare energie fisiche e mentali per cucire lo scudetto sulle maglie. Col Parma sarà determinante perchè segna il cammino del Napoli.

Col Genoa il Napoli meritava la vittoria, ma è importante guardare avanti e pensare al Parma perchè nulla è perso. Giocherei con Raspadori che vive un momento positivo e a livello psicologico sta bene per cui lo farei giocare domenica. Se poi Conte deciderà per Neres, vorrà dire che il giocatore gli avrà dato ampie garanzie.

Il 27 maggio io con tanti altri ex Napoli ci troveremo a Napoli per una partita di beneficenza per cui stavo pensando di anticipare il mio arrivo in città ed essere presente per la gara col Cagliari”.