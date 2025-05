Il Napoli prova il colpo dalla Liga, summit nelle prossime ore: lo vuole anche il Real Madrid

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito ai possibili acquisti in difesa della SSC Napoli per la stagione 2025-2026:

"?In fase molto avanzata l'operazione Miguel Gutierrez, rinforzo per la fascia sinistra e su cui c'è il fastidio della Juventus. Per il classe 2001 c'è una clausola che permetterebbe al Real Madrid di riacquistarlo, scenario non scontato ma comunque da tenere in considerazione. Un po' come per Rafa Marin. Napoli e Girona hanno un appuntamento nei prossimi giorni per provare a definire al prezzo giusto".