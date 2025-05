Dazn, De Giuseppe: “Scudetto? Parma potrebbe diventare la nuova Udine. Non vorrei avere l’ansia di un tifoso del Napoli…”

Alessio De Giuseppe, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Quello che succederà a Milano influirà sulla serata del Napoli a Parma, sono molto curioso di come approcceranno gli azzurri la gara del Tardini. Il Napoli difficilmente ha sbagliato l’approccio alla partita, ha sempre cominciato bene le sue partite, mi aspetto i partenopei con la testa giusta dall’inizio a Parma. In questo momento non vorrei avere l’ansia di un tifoso del Napoli, saranno 180 minuti da vivere con cautela a livello mentale, ma bisogna rimanere lucidi, Parma potrebbe diventare la nuova Udine”.