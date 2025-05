CdS - Conte riflette su un cambio modulo con il Parma: ecco le possibili novità

Napoli - Antonio Conte sta facendo anche un lavoro psicologico nei confronti della squadra in vista della gara di domenica contro il Parma al Tardini. L'allenatore degli azzurri - come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport - starebbe valutando anche la possibilità di cambiare sistema di gioco tornando di nuovo al 4-3-3. La riflessione è in atto anche se non è stata presa una decisione definitiva. Mancano ancora due allenamenti d'altronde.

Parma Napoli: le scelte di Conte

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport c'è la tentazione di schierare dal primo minuto David Neres. Il brasiliano - dopo essere entrato nei minuti finali della gara con il Genoa - ha praticamente una settimana in più di allenamenti nelle gambre. La condizione è migliore. Tuttavia, appare difficile che Antonio Conte possa rinunciare dall'inizio a Giacomo Raspadori. L'attaccante è in uno stato di grazia e rinunciarci dal primo minuto non è facile. Per il resto solita filastrocca con l'unica novità Gilmour al posto dell'infortunato Lobotka.