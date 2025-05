Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito al futuro di Victor Osimhen che sarà sicuramente lontano da Napoli:



"Impossibile, visto lo stipendio, l'affascinante ipotesi che possa essere proprio Osimhen uno dei prossimi "acquisti" del Napoli: vero che De Laurentiis intende alzare il monte ingaggi dagli attuali 80 milioni a circa 100, ma non tutti per Osimhen. Un bel grattacapo, non c'è che dire".