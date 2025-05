Esposito: "Se non vinci a Parma non meriti lo scudetto. Avete visto cosa sto facendo sui social per domenica?"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto lo scrittore e attore Salvatore Esposito. Di seguito le sue parole:

«Luca Ward oltre ad avere la mia stima a livello artistico, è anche uno dei più grandi attori e doppiatori che abbiamo mai avuto in Italia. Deve essere solo un motivo d’orgoglio averlo a Napoli per il suo spettacolo ma sarebbe altrettanto bello e giusto andare al Teatro Augusteo con la maglia del Napoli per festeggiare ed esultare tutti insieme mentre assistiamo a questo bellissimo spettacolo.

Disfattismo a Parma? Se non vinci a Parma, non meriti di essere Campione d’Italia poiché la partita di domenica è come se fosse una finale. Se non vinci il campionato, non meriti di essere campione. Comunque vada a finire questa stagione, il Napoli avrà fatto comunque un campionato stratosferico contro un avversario pazzesco che ora è anche in finale di Champions. Io sto pubblicando sui social video a dismisura per incitare i tifosi del Napoli a sostenere la squadra azzurra.

Parma a Napoli come PSG per l’Inter? C’è una differenza. A Napoli noi siamo noi i favoriti mentre nel caso della finale di Champions League penso che sia favorito il Paris Saint-Germain.

Negli ultimi vent’anni il cinema italiano ha vissuto una vera e propria involuzione dettato dal fatto che non ci sono più quei produttori che curavano e seguivano il film in ogni particolare, mettendo i soldi di tasca propria. Il circoletto che si è generato negli ultimi anni permette ai produttori di far lavorare l’amichetto che gli permette di fare il film suo, di conseguenza la qualità si è abbassata. Oggi abbiamo un panorama di attori e di attrici che è assolutamente mediocre, quando ci sarebbero tantissimi attori e attrici che non vengono sfruttati per il loro talento»