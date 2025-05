La Verità: Conte apre alla Juve, contatto con Giuntoli! Il 'no' al ritorno di Osimhen e una frase di ADL lo 'allontanano' da Napoli

Ultime notizie Serie A - La Verità insiste e torna a parlare di Antonio Conte in trattativa con la Juventus, con molti dettagli: dal 'no' del Napoli al reintegro di Osimhen, fino alla frase di De Laurentiis sul mercato. Ecco il quotidiano cosa scrive nell'edizione oggi in edicola:

Tachipirina e vigile attesa. Sale la febbre nel comitato ristretto per il tricolore (Napoli e Inter) e la frase dal sen fuggita a Gabriele Oriali e smentita dal club partenopeo («Questa volta non potrei andare dove va lui») caratterizza per qualche ora la marcia di avvicinamento della capolista verso la sfida decisiva di Parma. Da settimane Antonio Conte è al centro dell’attenzione. Nonostante l’operazione scudetto sia in pieno svolgimento, si moltiplicano le voci di un concreto interessamento della Juventus - e in second’ordine del Milan -, che ritengono il formidabile allenatore salentino un punto fermo per ripartire all’inseguimento dell’Inter dopo un’altra stagione deludente. Soprattutto in casa bianconera, dopo il plateale fallimento della «rivoluzione giochista» di Thiago Motta sono cominciate le grandi manovre per arrivare a una figura con tre caratteristiche: vincente, di profilo internazionale, amata dai tifosi. È l’identikit formulato da John Elkann due mesi fa, con due candidati in prima linea: Zinedine Zidane e Conte.

Poiché il primo ha già declinato una volta (2021) ed è in pole per diventare ct della Francia, il general manager Cristiano Giuntoli ha sondato il secondo e la porta resta aperta. A Torino, Oriali non potrebbe seguirlo per ovvi motivi: la granitica fede interista, le dichiarazioni nel tempo «antipatizzanti» nei confronti dello stile Juve, la rissa sfiorata negli spogliatoi dell’Allianz Stadium con Fabio Paratici, che avrebbe detto: «Stacci lontano, altrimenti è la volta che ti picchio», dopo un derby d’Italia particolarmente acceso quattro anni fa.

Se Conte è attratto dalle sirene juventine (dopo 13 anni da calciatore e 3 scudetti da allenatore quel mondo rimane casa sua), è evidente che Oriali non possa seguirlo. [...] l’ufficio stampa ha smentito le parole del general manager («Oriali fa sapere di non aver mai pronunciato la frase»). Ci mettiamo in modalità «attesa». L’atto è del tutto legittimo ma non sposta di un centimetro la questione Conte e il suo destino ipoteticamente lontano da Napoli nonostante i due anni di contratto ancora in essere. Il tecnico ha riportato il club in Champions League [...] ma non ha mai dimenticato la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain a gennaio, senza un adeguato sostituto nonostante la clamorosa plusvalenza di 67 milioni. Da tempo Conte ha inoltrato la lista della spesa al presidente, ricevendo prima il silenzio, poi la risposta sibillina: «Questo è un argomento di cui si parlerà a fine stagione».

La Champions è da sempre l’incubo di Conte, per giocarla con qualche chance ritiene necessari investimenti importanti. Non sarà certo lo scudetto a fare velo sulla decisione. Piuttosto, il nuovo no del club al reinserimento di Victor Osimhen con lo stipendio che chiede (12 milioni) potrebbe allargare il solco. Nel frattempo il Napoli ha sondato Max Allegri, considerato più aziendalista anche nelle richieste. Immaginare che a maggio tutto rimanga immobile e i club di prima fascia non programmino il futuro, significa vivere nel mondo delle favole".