Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine di Tuttosport il Napoli ha effettuato due sondaggi per altrettanti calciatori in forza al Torino. Il primo è quello relativo al portiere Milinkovic Savic sul quale - come evidenzia il quotidiano torinese- c'è una clasuola rescissoria da 20 milioni di euro. Sul portiere c'è anche l'interessamento del Manchester United. L'altro nome è quello del centrocampista Ricci.