Retroscena La Verità - Conte ha chiesto Osimhen, 'no' del Napoli! ADL gli avrebbe detto: "Mercato? Ne parliamo a fine stagione"

Ultime notizie Serie A - La Verità insiste e torna a parlare di Antonio Conte in trattativa con la Juventus, con molti dettagli: dal 'no' del Napoli al reintegro di Osimhen, fino alla frase di De Laurentiis sul mercato. Ecco il quotidiano cosa scrive nell'edizione oggi in edicola:

"Da tempo Conte ha inoltrato la lista della spesa al presidente, ricevendo prima il silenzio, poi la risposta sibillina: «Questo è un argomento di cui si parlerà a fine stagione». La Champions è da sempre l’incubo di Conte, per giocarla con qualche chance ritiene necessari investimenti importanti. Non sarà certo lo scudetto a fare velo sulla decisione. Piuttosto, il nuovo no del club al reinserimento di Victor Osimhen con lo stipendio che chiede (12 milioni) potrebbe allargare il solco. Nel frattempo il Napoli ha sondato Max Allegri, considerato più aziendalista anche nelle richieste".