Napoli-Cagliari di giovedì? È una richiesta dell'Inter: arriva la secca replica della Lega Serie A

Ultime notizie Serie A - L'edizione odierna del Corriere della Sera, su Como-Inter e Napoli-Cagliari, svela che si tratta di una richiesta dei nerazzurri l'ipotesi di anticiparla al giovedì:

"Nel recente consiglio di Lega, l’Inter avrebbe mostrato un certo gradimento per anticipare l’ultimo turno di campionato (lo disputerà a Como, mentre il Napoli in casa affronterà il Cagliari) a giovedì prossimo, così da giocare l’eventuale spareggio nel week-end del 25 maggio. Simonelli esclude fermamente l’ipotesi, forte del voto contrario di tutto il consiglio. Qualcun altro in Lega strizza l’occhio. Dopo domenica sera il quadro sarà più chiaro".