Facci: "Parma-Napoli, sono sicuro: dopo il Genoa vedrete che al Tardini..."

Ultimissime Calcio Napoli - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mauro Facci, ex calciatore del Napoli in panchina in Parma-Napoli 3-1.

“Ricordo diversi Parma-Napoli, quello del 97/98 non fu una bella annata, ho ricordi negativi come tutti i tifosi napoletani. Mi auguro che la gara di domenica abbia un epilogo diverso e possa regalare il tanto agognato titolo. Il Napoli ha motivazioni troppo importanti per poter fallire la seconda chance. Di certo non prenderà sotto gamba il Parma che ha risorse importanti e da quando è arrivato Chivu, ha fatto risultati importanti. Certo, anche Pecchia aveva fatto molto bene, ma il Parma ha giocatori di talento, ma sono sicuro che il Napoli non sbaglierà approccio. Giocherà chi sta al massimo della condizione, credo che Conte darà spazio agli uomini migliori. Raspadori è in un buon momento, credo vada sfruttato. Se il Napoli vincesse lo scudetto sarebbe una stagione straordinaria. Vincere dopo una stagione deludente non è affatto facile, soprattutto considerando il valore dell’Inter. Nessuno ad inizio stagione avrebbe pronosticato una classifica del genere per cui tanto di cappello per Conte e il Napoli”.