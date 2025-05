"Il Napoli di Conte gioca male?", sentite la risposta di Walter Sabatini!

Walter Sabatini, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli ha fatto una grandissima stagione, gli azzurri stanno mettendo in piedi un’opera d’arte, che sarà completa se accade quello che deve accadere tra 20 giorni, Conte andrebbe premiato per ciò che sta facendo. Se questo Napoli gioca male, allora guardo male io le partite. Per me è già un prodigio sul discutere di un possibile scudetto del Napoli, Conte sta tirando fuori un qualcosa di straordinario".