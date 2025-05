Napoli di corto muso: già 7 vittorie per 1-0! Conte eguaglia Mazzarri e Sarri

Il Napoli quest'anno ha vinto molte partite con il risultato secco di 1-0. È successo sabato a Lecce, ma era già successo con Empoli, Roma, Torino, Venezia, Monza e di nuovo all'andata col Lecce: sette partite vinte dal Napoli per 1-0 quest'anno.

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola sottolinea i numeri di questo Napoli sempre più abituato a vincere "di corto muso".

In 13 occasioni su 35, infatti, gli azzurri hanno portato a casa i tre punti segnando un gol in più degli avversari.

Due anni fa, nell'anno del terzo scudetto, erano state undici, mentre le vittorie secche per 1-0 furono appena quattro. Conte - ripetiamo - è già a quota sette vittorie per 1-0: "il massimo mai registrato da un allenatore in un campionato nell’era De Laurentiis". Spalletti si fermò a 5 il primo anno e 4 il secondo anno. Conte invece ha eguagliato Mazzarri nella stagione 2010-11 e perfino Sarri nella stagione 2017-18.