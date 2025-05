Il Mattino - La possibile festa scudetto svela il business clandestino tra Napoli, Cina e Turchia!

Il Napoli è vicinissimo a tagliare il traguardo del quarto scudetto. In città però c'è fermento e, anche se con un pizzico di scaramanzia in più rispetto a due anni fa, sono già in vendita gadget falsi che riproducono il logo del Napoli con il numero 4.

Ne parla oggi il quotidiano Il Mattino, sottolineando il business clandestino che ruota attorno ad eventi di questo tipo. Le forze dell'ordine sono già entrate in azione ieri a via Toledo e in zona Montecalvario, nel cuore della città, dove le operazioni di controllo mirano proprio a stanare i registi dell'affare illegale, ma anche ai locali utuilizzati per stoccare merci di origine sospetta.