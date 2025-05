De Maggio: "Conte sta compiendo un miracolo, è un top player assoluto che nessuno ha!"

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Pressing su Italia 1. Ecco alcune delle sue dichiarazioni sul Napoli:

“Io che adoro Spalletti ho il dovere di ricordare a tutti che Conte è al primo anno ed è senza Kvaratskhelia e Osimhen rispetto a Spalletti. Conte sta compiendo un miracolo.

A Napoli in queste ore c’è una città sospesa, sospesa perché tutta la città sa che il destino è nelle mani del Napoli, sa che ci vogliono 7 punti e a quel punto sarebbe scudetto. Lasciami ricordare che domenica è stata una bella giornata, perché proprio il 4 maggio di due anni fa il Napoli vinceva lo scudetto a Udine e questa domenica la città l’ha vissuta da prima in classifica, ancora a +3 sull’Inter con le giornate che diminuiscono. La città in questo momento è serena e matura. Lasciatemelo dire, Conte è un top player assoluto e nessuno in Italia ce l'ha".