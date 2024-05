Fiorentina, Italiano: "I tre anni a Firenze mi hanno lasciato tantissimo ma parlerò del futuro dal 2 giugno"

Ultime calcio - A una settimana dalla finale di Conference League contro l’Olympiacos, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato a Sky Sport, durante il media day organizzato oggi al Viola Park:

«Situazione particolare, perché stiamo cercando di avere la concentrazione anche per la partita di domani. C’è bisogno di fare punti per aggiorna la nostra classifica, anche se siamo qui per parlare di Atene. Siamo ancora in finale. Abbiamo fatto un percorso in Europa di grande valore in questi due anni, riuscendo a lavorare sempre su tutti i fronti. Alzare un trofeo sarebbe un orgoglio per tutti. Adesso però testa a Cagliari, perché è importante, poi penseremo alla finale.

La gente di Firenze e l’atmosfera dello stadio mi fa percepire sempre grande responsabilità e abnegazione, perché la gente non sopporta perdere e vuole vedere sudare la maglia. C’è grande affetto e amore verso questa maglia. Questa sarà una cosa che mi porterò sicuramente dietro, che mi rimarrà nel cuore. Abbiamo una curva fantastica, ho avuto modo di vederla da esterno, ma è stato un privilegio viverla all’interno della società. Pressione? La percepiamo da soli, vogliamo vincere e ottenere questo risultato. Se non c’è pressione non c’è concentrazione verso una partita. Ben venga che ci sia, ma non deve metterci in difficoltà, ma darci una spinta in più verso il nostro obiettivo. Devo ringraziare i ragazzi, perché anche quest’anno hanno giocato quasi sessanta partite, ascoltando sempre il loro mister. Spero solo di poterli vedere festeggiare al termine della partita, perché se lo meritano.

Futuro? Non penso ad altro se non ad avere il massimo della concentrazione per questa partita. Siamo impegnati fino al 2 giugno e fino a quel momento non parlerò di altro. Dobbiamo solo pensare a queste ultime partite e fare del nostro meglio per ottenere il massimo».