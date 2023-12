Ferlaino ricorda Juliano: "Una persona innamorata di Napoli e del Napoli come pochi"

«Una persona innamorata di Napoli e del Napoli come pochi», il primo pensiero dell’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino per Antonio Juliano, in una lunga intervista a Il Mattino.

Intervista Ferlaino

È stato definito, tra le leggende azzurre, il più napoletano di tutti. È d'accordo?

«Tra i giocatori napoletani, sicuramente sì. E sono certo di non fare torto a nessuno di loro».

Giocatore e capitano: era un tipo tosto?

«Sapeva far valere i propri diritti. Quando divenni presidente, lo incontrai per la prima volta in un bar di Posillipo. Mi fece presente che la squadra non prendeva lo stipendio da mesi e che il club aveva problemi economici seri. Parlava sempre a nome della squadra».

L'ingaggio di Maradona è stato il vostro capolavoro? Diego arrivò per merito di Ferlaino o di Juliano?