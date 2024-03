Dries Mertens allontana il ritiro: "Ho deciso di continuare un altro anno, al Galatasaray o altrove"

Ultime notizie calcio - L'ex Napoli Dries Mertens, nonostante le dichiarazioni dei mesi scorsi, pare abbia fatto un dietrofront e non abbia ancora intenzione di ritirarsi. L'attaccante belga che compie 37 anni a maggio è al Galatasaray quest'anno e in un'intervista delle scorse ore a Sporx ha parlato del futuro e del ritiro così:

"A dire il vero non lo so. Ci ho pensato molto in questi mesi ma non ho preso una decisione definitiva. Penso che continuerò almeno per un altro anno perché mi diverto e gioco spesso. Perché no? Potrebbe essere qui al Galatasaray ma anche da qualche altra parte, comunque penso di continuare. Per quanto mi riguarda penso di andare bene e di poter proseguire".