Di Fusco: "Cannavaro sarebbe stato perfetto per sistemare la fase difensiva del Napoli"

"Fabio Cannavaro sarebbe stato perfetto per sistemare la fase difensiva del Napoli. Ma credo che De Laurentiis non prenderà mai un ex calciatore come allenatore del Napoli, anche se io sarei il più felice di tutti a essere smentito. Purtroppo il Napoli di Cannavaro venne costretto a cedere molti giocatori per motivi economici, ma vennero anche portati giocatori giovani e di talento, come lui, Di Canio, Pecchia, Bia e tanti altri. Ma quello che quella squadra aveva erano un'allegria e un'unione pazzesche.

La bravura di Lippi è stata quella di non chiedere tante cose, al resto pensavano i giocatori con le loro qualità. Nessuno aveva l'anticipo di Fabio. Il settore giovanile è un investimento a lungo termine e questo non rientra nel modo di pensare di De Laurentiis. Ed è un peccato perché la Campania è una fucina di talenti, non solo nel calcio. Se ADL cambiasse idea non se ne pentirebbe. Credo che all'età in cui Fabio ha cominciato sia fondamentale incontrare riferimenti importanti, ma soprattutto avere genitori come i suoi.

Ricordo benissimo il padre, Pasquale. Non si riesce ad arrivare a questi livelli senza il supporto di genitori come i suoi. Persone perbene e a modo, che non hanno mai fatto qualcosa che si intromettesse nello sviluppo suo e anche di Paolo"