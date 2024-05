De Maggio: "De Laurentiis sugli allenatori prese pali ovunque, Garcia un ripiego: era la settima scelta"

Ultime notizie Napoli - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal:

“Nuovo allenatore? In questo momento non escludo nessuno, ci sono tante ipotesi e non ci resta che attendere. Tutti possono diventare l'allenatore del Napoli. L'anno scorso vi demmo tre nomi: Italiano, Thiago Motta e Luis Enrique. Thiago Motta gli disse no, sondò Italiano e gli disse no. Voleva con tutte le forze Luis Enrique che pure gli disse no. Poi ne ha sentiti altri tre e pure ha ricevuto dei no. Non ci ha spiazzati, è rimasto spiazzato, prese pali ovunque. Rudi Garcia fu un ripiego, fu la settima scelta"