Kiss Kiss Napoli - Non è sicuro il sì di Gasperini al Napoli, contromossa di De Laurentiis per non farsi trovare impreparato

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Non è sicuro che dopo la finale di Europa League Gasperini dirà sì al Napoli, nel club azzurro c’è questo pensiero. Memore delle scorse esperienze, il Napoli non si farebbe trovare impreparato e stamattina De Laurentiis ha contattato Roberto De Zerbi per capire se avesse volontà di tornare in Italia. I sondaggi sono stati fatti da Napoli e Milan, per quanto riguarda le squadre italiane”