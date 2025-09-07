Bucciantini: "In Serie A acquisti over 30 che sarebbero finiti in Cina, salvo solo..."

Calciomercato Serie A - Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Marco Bucciantini ci è andato giù pesantissimo: "La Serie A ha pescato a piene mani tra gli over 30… ma non solo: sono arrivati anche giocatori vicini ai 40 anni. Da Dzeko a Modric, fino ad altri nomi che sembrano presi più per nostalgia che per reale utilità.

Ci siamo entusiasmati per un mercato che, alla fine, ha finito per danneggiare la Nazionale. Vedere Modric nel nostro campionato fa piacere, ma sarebbe stato meglio ammirarlo cinque anni fa, nel pieno della sua carriera".