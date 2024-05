Calciomercato Napoli, super colpo in difesa: "Direbbe sì con Conte in panchina!"

Calciomercato Napoli - Nel giro della Nazionale italiana e certamente nei convocati di Spalletti per Euro 2024, Alessandro Buongiorno è in cima alla lista dei desideri. Del Napoli, ma non solo. Per questo la scelta del nuovo allenatore potrebbe risultare cruciale per l'acquisto del nuovo difensore, che dovrà sostituire Kim Min-Jae, che quest'anno non ha avuto un vero sostituto, visto il flop Natan.

Torino, Alessandro Buongiorno

Calciomercato Napoli: sì di Buongiorno con Conte

Per quanto riguarda il nome di Alessandro Buongiorno, arriva a CalcioNapoli24 un'importante apertura all'ipotesi Napoli: è chiaro che l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei, sarebbe un assist importante per il buon esito della trattativa. Sì, perché secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, ci sarà presto un incontro tra le parti: il centrale del Torino considera Napoli una grande piazza, soprattutto se dovesse arrivare in panchina Antonio Conte.

È abbastanza ovvio, ma l'arrivo di Conte al Napoli viene visto come una garanzia progettuale importantissima, così grande da ottemperare anche all'assenza di coppe europee per gli azzurri nella prossima stagione. Buongiorno peraltro si esprime al meglio nella difesa a tre, che Conte in carriera ha scelto spesso per le sue squadre. In più, Buongiorno, classe '99, è nel momento clou della sua carriera e per la crescita dovrà scegliere per bene la prossima avventura. Il Napoli ci prova, e in caso di ufficialità dell'arrivo di Conte, farà partire l'assalto definitivo per ottenere il sì di Buongiorno, che apre al trasferimento sotto il Vesuvio.