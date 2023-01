Napoli-Juve formazioni, le ultimissime da Sky: sciolto il ballottaggio Olivera-Mario Rui, Allegri sceglie Fagioli | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Questa sera c'è lo scontro al vertice della classifica allo stadio Maradona ore 20:45, con Napoli-Juve: in campo per la 18ª giornata di Serie A. Ma ieri nelle conferenze s'è parlato tanto dei due allenatori e poco delle scelte, degli uomini che scenderanno in campo. E allora vien da chiedersi: quali saranno le formazioni titolari di Napoli-Juventus? Quali scelte faranno Spalletti e Allegri per mettere in difficoltà i rivali? Arrivano le ultimissime di formazione da Sky Sport.

Napoli-Juve formazioni: le ultimissime Sky

La redazione di Sky Sport ha già stilato le formazioni che dovrebbero scendere in campo oggi per Napoli-Juventus. "Spalletti conferma il tridente che ha battuto la Sampdoria, tornano dal 1' Rrahmani e Zielinski. Allegri dovrebbe scendere in campo con la difesa brasiliana e Fagioli-Locatelli-Rabiot in mezzo al campo", scrive sky Sport. Prima contro seconda: Napoli 44 punti, Juventus 37. La squadra di Spalletti per allungare e provare a "scappare", quella di Allegri per cercare di ridurre il distacco a 4 punti, proseguendo nella sua straordinaria risalita. Andiamo a scoprire le ultime di formazione.

Napoli-Juventus: la formazione di Spalletti

Queste le ultimissime notizie da Sky Sport sulle scelte di formazione di Luciano Spalletti per Napoli-Juventus:

"Tridente confermato dopo il 2-0 alla Sampdoria. In difesa rientra Rrahmani accanto a Kim. Torna dal 1' anche Zielinski, che nell'ultimo match aveva lasciato il posto a Elmas".

SSC Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti



Formazione Napoli vs Juventus

Napoli-Juve: la formazione di Allegri

Queste le ultimissime notizie da Sky Sport sulle scelte di formazione di Massimiliano Allegri per Napoli-Juve:

"Difesa brasiliana, a centrocampo Fagioli, Locatelli e Rabiot, Di Maria in attacco a ispirare Milik".

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri