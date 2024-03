Formazioni Napoli-Juve, le ultimissime da Sky: Calzona e Allegri sorprendono nelle scelte

Notizie calcio. Questa sera il posticipo Napoli-Juventus che vale tanto per la classifica Serie Ae ci sono aggiornamenti per quelle che possono essere le ultime formazioni da Sky Sport.

Formazioni Napoli-Juventus, ultime di Sky

Il Napoli senza Ngonge e Cajuste, Calzona vede ridursi le possibilità di turnover. Torna dall'inizio Juan Jesus, sulla sinistra ballottaggio Olivera-Mario Rui col primo favorito. A centrocampo Traorè sembra favorito su Zielinski. Non si tocca il tridente d'attacco Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Nella Juventus assenti in mediana di Rabiot e McKennie. Chance per Alcaraz dal 1’. A sinistra Iling Jr in pole. Davanti Chiesa è disponibile e dovrebbe partire titolare in coppia con Vlahovic. Danilo ha recuperato ma potrebbe partire Rugani come titolare.

Probabili Formazioni Napoli-Juve