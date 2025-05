Calciomercato Napoli, AS conferma: Gutierrez nel mirino, ma c'è concorrenza in Italia

Calciomercato Napoli: Miguel Gutierrez è uno dei nomi in agenda per quest’estate. Arriva la conferma anche direttamente dalla Spagna, più precisamente dal quotidiano AS.

Calciomercato Napoli, conferme per Gutierrez

Secondo quanto si legge, infatti, nonostante le presenze nel settore di Olivera e Spinazzola, lo spagnolo del Girona è considerato giovane e duttile poiché può agire anche sull’altra corsia e anche come esterno più alto ed è così finito nel mirino.

I contatti - si legge - sarebbero già avviati. Ma quella partenopea non è l’unica squadra sulle tracce del giocatore: ci sono anche Juventus e Milan, coi rossoneri particolarmente interessati dato il possibile addio di Theo Hernandez. Il contratto di Gutierrez, invece, scadrà nel 2027.