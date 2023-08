Sanikidze: "Kvaratskhelia come Steph Curry, tra vent'anni capirà cos'ha fatto! Gli dirò una cosa su Napoli, aspetto la maglia! Sono stato al Maradona per il 5-1 alla Juve e..." | VIDEO

Ultime notizie Napoli - CalcioNapoli24 nei mesi scorsi ha presentato “Effetto Georgia“, il film documentario sull’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

In circa 70 minuti abbiamo raccontato volti, luoghi e sentimenti di un calciatore che ha rapito gli occhi ed il cuore dei tifosi azzurri in un’annata storica, culminata nella vittoria dello scudetto. Nei mesi scorsi la troupe di CalcioNapoli24 - formata da Claudio Russo ed Emanuele Bernardo - è andata in Georgia per raccogliere testimonianze e ricordi relativi a Khvicha Kvaratskhelia, incontrando tante persone che hanno avuto a che fare con l’attaccante azzurro, dagli inizi della sua carriera passando per la crescita tra Dinamo Tbilisi e Dinamo Batumi.

di Claudio Russo - @claudioruss

Qui incontriamo Viktor Sanikidze, ex cestista, deputato e presidente della Federazione Pallacanestro georgiana, che ci racconta del suo rapporto con Khvicha, raccontando diversi aneddoti legati al basket e ad una partita del Napoli vista allo stadio Maradona.

“Voglio che sappiate che tutta la Georgia tifa per il Napoli, forza Kvaratskhelia”

“In questo momento siamo nel palazzetto che diventerà la mia accademia di basket, questo è importantissimo. Quando c’è un giocatore di qualsiasi sport ad alto livello, al ritorno nel proprio paese serve dare qualcosa al proprio paese, bisogna dare esperienza ai bambini a prescindere da Eurolega o NBA. Quello che sta facendo adesso Kvara è incredibile, ha fatto innamorare tutto il paese e deve capire che i bambini lo guardano, tutti hanno il sogno di arrivare lì un giorno, un ragazzo che viene da Tbilisi o da un piccolo paese e guarda Kvara, guarda uno dei migliori giocatori del mondo. Ci rende tutti orgogliosi, non so trovare le parole per descrivere cosa sta succedendo in Georgia. Noi georgiani amiamo il calcio, ma quando gioca Kvaratskhelia siamo davanti alla tv e non importa il resto. Come si dice, viviamo un sogno? Sono sicuro che Kvara vincerà lo scudetto, poi vediamo la Champions League”

“Io posso dire che Khvicha è il miglior ambasciatore della Georgia, è il miglior rappresentante del paese e non posso trovare un modo migliore per rappresentare la Georgia più di Khvicha. È importante per la nazione, io penso che anche lui non capisca ancora quanto stia facendo per la Georgia: anche io sono stato un giocatore e sono stato in nazionale, ma ora quando vedo le cose da fuori capisco cosa significhi giocare bene, segnare, fare assist per il paese. Secondo me Kvaratskhelia ancora non lo sa, poi magari tra vent’anni capirà cosa ha fatto per il suo paese. Tutti noi georgiani siamo molto orgogliosi di Kvara”

“Un paragone con il mondo del basket? Bella domanda, bisogna trovare qualcuno che fa cose straordinarie. Forse Steph Curry, anche se non sono il primo a fare questo nome. A Kvara piace tanto Steph, possiamo dire che sta giocando a calcio come lui”

“Kvaratskhelia ed il basket? È difficile per lui andare in giro, tutti vogliono una foto o un autografo con lui. Sono riuscito a farlo venire a vedere la partita contro l’Italia: è venuto incappucciato con i suoi amici, per non farsi riconoscere. Poi all’intervallo lo speaker ha annunciato che c’era lui sugli spalti per vedere la partita: da quel momento lì è sparito, non l’abbiamo più visto. Però ha portato bene, ci siamo qualificati ai Mondiali per la prima volta nella nostra storia: sono sicuro che tiferà per noi. Mandargli una maglietta? Noi gliela mandiamo, aspettiamo che lui ne mandi una in federazione. Se me ne dà due o tre meglio”

“Sei stato a Napoli per vedere Kvaratskhelia? Sì, sono venuto a vedere la partita più bella della stagione contro la Juventus. Però quando sono arrivato allo stadio, ho pensato di essere ancora a Tbilisi: c’erano un sacco di georgiani con le bandiere, ho visto 20-30 amici che qui a Tbilisi non vedo spesso. C’era tutta la Georgia a Napoli, ad un certo momento ho pensato di essere a Tbilisi davvero. In città ho visto quanto amano la Georgia e Kvaratskhelia, l’amore che gli danno è qualcosa che può accompagnare Khvicha per tutta la vita. Ha risvegliato in me la voglia di giocare a pallacanestro, quando ho visto l’amore dei tifosi per Kvara: volevo tornare ai tempi in cui giocavo io”

“Nessuno può cambiare l’amore dei tifosi, non so di altri paesi ma la prima volta in cui ho sentito di Napoli per Kvaratskhelia gli ho mandato un messaggio per dirgli: sei arrivato in un posto dove si può fare ciò che non puoi fare altrove. Ho avuto esperienze in Italia, giocare a Napoli non è come giocare in altre città. I loro tifosi sono tutto un altro mondo. Sarà difficilissimo per Kvaratskhelia pensare ad altro. Se fossi in lui, sarebbe impossibile cambiare. È qualcosa che non trovi altrove, ci sono forse due-tre-quattro posti al mondo come Napoli. Kvaratskhelia è nel miglior posto possibile. Glielo dirò a Napoli ed anche in Georgia quando lo rivedrò”

“Io voglio dire ai tifosi del Napoli che avete un giocatore ed un uomo che pensa al suo paese e non solo al giocare a calcio: Kvara è un vero uomo. E a Khvicha voglio dire che secondo me ha le capacità per fare molto di più: sono sicuro che non solo continuerà così, ma farà anche meglio per il Napoli e per la Georgia”