Sorteggi Champions Ottavi 2024: squadre qualificate, dove vederli e le avversarie di Napoli, Inter e Lazio

Champions League - Ottavi di Finale Champions League 2024. Via al prossimo turno di Champions con gli Ottavi 2024. Sono tre le squadre italiane qualificate: Inter, Napoli e Lazio. Quando ci saranno i sorteggi Champions Ottavi 2024 e dove vedere i sorteggi Champions?

sorteggi champions ottavi 2024

Sorteggi Champions Ottavi 2024: quando ci sarà? Orario e data

Quando e dove vedere i sorteggi Ottavi di Champions League? Stabilita dalla Uefa già la data e l'orario per i sorteggi Champions degli Ottavi di Finale. Infatti, la cerimonia si terrà lunedì 18 dicembre alle ore 12:00 italiane presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon. Ma quali sono le squadre qualificate agli Ottavi Champions che sarà il prossimo turno della competizione Uefa. Vediamo le squadre qualificate per il sorteggio ottavi di finale della UEFA Champions League 2023/24:

Bayern Monaco;

Arsenal;

PSV Eindhoven;

Real Madrid;

Real Sociedad;

Inter;

Atletico Madrid;

Lazio;

Borussia Dortmund;

Manchester City;

Lipsia;

Barcellona;

Le squadre qualificate al primo posto del proprio girone (PRIMA FASCIA) sono al momento:

Bayern Monaco

Arsenal

Real Madrid

Real Sociedad

Manchester City

Mentre, quelle al secondo posto e quindi di SECONDA FASCIA sono:

PSV Eindhoven

Lipsia

Napoli

Inter

Copenaghen

Nelle regole del sorteggio, come noto, è evidenziato come NON si possono affrontare tra di loro squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi e squadre della stessa nazione. Eventuali altre limitazioni saranno annunciate prima del sorteggio. Le squadre teste di serie (PRIMA FASCIA) giocheranno in trasferta il match di andata e in casa quello di ritorno.

Questo vuol dire che il Napoli non potrà pescare agli Ottavi Champions Real Madrid, Inter e Lazio. Inoltre, la squadra di Mazzarri giocherà in casa la partita d'andata e il trasferta quella di ritorno. Ma quando ci saranno le prossime partite di Champions?

Sorteggi Ottavi Champions 2024

Date Ottavi di Finale Champions 2024

Si tornerà direttamente nel 2024 gli Ottavi di Finale di Champions League, date delle prossime partite che vedranno un doppio scontro (si giocherà sempre alle ore 21:00):

Andata

13-14 febbraio

20-21 febbraio

Ritorno

5-6 marzo

12-13 marzo

Sorteggi Champions

Dove vedere i sorteggi Ottavi Champions? Tv e streaming

Dove si vede in tv e streaming i sorteggi Ottavi Champions? Il sorteggio ottavi Champions League sarà trasmesso in diretta tv su Sky e in chiaro su Canale 20. Sarà, inoltre, possibile seguirlo anche in live streaming su Now, Amazon Prime Video, Mediaset Infinity, sul sito ufficiale della Uefa e sul nostro canale Youtube di CalcioNapoli24.