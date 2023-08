Sorteggi Champions 2024: diretta gironi, calendario e avversarie delle italiane

Sorteggi Champions League, si torna con la massima competizione Uefa con Napoli, Lazio, Inter e Milan delle italiane impegnate e che attendono i sorteggi Champions 2024. Nelle prossime ore si potrà sapere quelli che saranno i gironi con i Sorteggi Champions, perché manca sempre meno per quelli che sono i sorteggi Champions 2023 che si svolgeranno a Nyon per scoprire le avversarie anche delle 4 squadre italiane qualificate in questa nuova edizione Uefa.

Sorteggi Champions 2024

Segui i sorteggi Champions in diretta su CalcioNapoli24 a partire dalle ore 17:00, qui sul sito, sul canale YouTube e sul canale 79 del digitale terrestre.

Sorteggi Champiosn 2023: diretta

Sorteggi Champions 2023 - Quando ci sarà il sorteggio Napoli Champions? Decisa la data e l'orario dei sorteggi Champions League: giovedì 31 agosto alle ore 18:00. Oltre alle avversarie dei gironi del Napoli si scorpirà delle italiane anche quelle di Inter, Milan e Lazio. Sorteggio Champions che inizierà in diretta diverso tempo prima con la cerimonia per poi dare il via alle estrazioni delle palline per il sorteggio gironi Champions. E' possibile seguire qui la diretta di tuto i sorteggi Champion:

Sorteggi Champions

Sorteggio Napoli Champions: girone

Champions League 2023 2024: le squadre qualificate

Sorteggio Napoli Champions League. Queste sono le squadre qualificate per i sorteggi della Champions League per i gironi che partiranno nelle prossime settimane. Tra le varie squadre c'è anche il Napoli, sorteggio Champions League in diretta.

1ª fascia: Manchester City, Siviglia, Barcellona, Napoli , Bayern Monaco, PSG, Benfica, Feyenoord.

, Bayern Monaco, PSG, Benfica, Feyenoord. 2ª fascia: Real Madrid, Manchester United, Inter , Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal.

, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal. 3ª fascia: Shakhtar, Salisburgo, Milan , Lazio , Stella Rossa, Braga più 2 ancora da determinare.

, , Stella Rossa, Braga più 2 ancora da determinare. 4ª fascia: Newcastle, Union Berlino, Lens, Galatasaray, Real Sociedad, Celtic più 2 ancora da determinare.

Queste le squadre qualificate ai Quarti di Finale Champions 2023 o quelle che sono in attesa di qualificarsi. Intanto, scopriamo anche le date dei prossimi turni di Champions League.

Sorteggio Napoli Girone :

: Sorteggio Inter Girone :

: Sorteggio Milan Girone :

: Sorteggio Lazio Girone:

Dove vedere i sorteggi Champions 2023

Sorteggi Champions League

Date Champions League

Date sorteggi Champions - I sorteggi di Champions League mettono di fronte diverse partite importanti che inizieranno a giocarsi già a metà settembre dopo la sosta Nazionale. Queste tutte le date Champions 2023:

1ª giornata: 19 e 20 settembre 2023

2ª giornata: 3 e 4 ottobre 2023

3ª giornata: 24 e 25 ottobre 2023

4ª giornata: 7 e 8 novembre 2023

5ª giornata: 28 e 29 novembre

6ª giornata: 12 e 13 dicembre 2023

OTTAVI DI FINALE

Andata: 13/14 e 20/21 febbraio 2024

Ritorno: 5/6 e 12/13 marzo 2024

QUARTI DI FINALE

Andata: 9 e 10 aprile 2024

Ritorno: 16 e 17 aprile 2024

SEMIFINALI

Andata: 30 aprile e 1 maggio 2024

Ritorno: 7 e 8 maggio 2024

FINALISSIMA